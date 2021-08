Auf der Spur der Kammer-Millionen

Wirtschafts- und Arbeiterkammer schütten Millionen Euro an die Fraktionen aus. Doch was passiert mit dem Geld der Pflichtmitglieder?

32,7 Millionen Euro. So viel haben Wirtschafts- und Arbeiterkammer im Vorjahr an die dortigen Fraktionen an Subventionen gezahlt. Das ging zu Wochenbeginn aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos hervor und sorgt noch immer für Wirbel. Denn die Summe der gesetzlich festgeschriebenen Förderungen ist mehr als die Parteienförderung des Bundes, und der Verdacht liegt laut Neos nahe, dass die Gelder vor allem an die Parteien fließen und nicht zum Wohle der Mitglieder. "Natürlich fließt der Großteil ...