Aufregung um Nehammer-Video: "McDonalds-Burger ist billigste warme Mahlzeit"

Ein Video des Kanzlers schlägt in den sozialen Medien Wellen. Bei einer Funktionärsveranstaltung in Hallein sprach Nehammer über Kinderarmut und Frauen in Teilzeit.

"Was heißt, ein Kind kriegt in Österreich keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's", sagt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einem Video, das in den sozialen Medien aktuell für Diskussionen sorgt.

Die Aufnahme soll in den frühen Abendstunden des 26. Juni bei einer Funktionärsveranstaltung in einer Vinothek in Hallein entstanden sein. Neben Ministerin Karoline Edtstadler sollen bei der Veranstaltung auch der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl, Halleins ÖVP-Vizebürgermeisterin Katharina Seywald, der Kuchler Bürgermeister Thomas Freylinger, ÖVP-Stadtparteiobmann von Hallein, Florian Scheicher und Gemeindevertreter sowie Unternehmer anwesend gewesen sein.

Nehammer sagt in der Aufnahme weiter, er habe mit Linken Diskussionen darüber geführt, wie es sein könne, dass die Menschen in Österreich immer weniger Geld hätten: "Wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten".

ÖVP bestätigte Echtheit des Videos