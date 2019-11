Aufregung um Lehrerbewertungs-App

Bereits die Ankündigung zur Vorstellung einer neuen App zur Bewertung von Pädagogen durch Schüler am 15. November lässt in der Lehrergewerkschaft die Alarmglocken läuten. Man werde "alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um diese App zu verhindern", so der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) im "Kurier". Er meldet Bedenken hinsichtlich der Persönlichkeitsrechten und Datenschutz an.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Kimberger strikt gegen die App