Auftrittsverbot für Sellner in Wiener Kaffeehaus

Der von Identitären-Sprecher Martin Sellner angekündigte Presseauftritt am Freitag wird nicht stattfinden - zumindest nicht am von der rechtsextremen Bewegung angekündigten Ort. Der Betreiber des Cafes in Wien-Währing kündigte im Vorfeld an, das Lokal vorübergehend zu schließen. "Wir wollen keine politischen Inszenierungen", sagte der Betreiber gegenüber der APA.

SN/APA/DOMINIK MANDL Lokal ab 15 Uhr geschlossen

Ein vor dem Lokal aufgestelltes Schild wies die Gäste darauf hin, dass das Lokal ab 15 Uhr geschlossen wird: "Hier kann man gerne Kaffee trinken - aber wir bieten keine Bühne für politische Inszenierungen!!" Quelle: APA

Mehr zum Thema