Aus Anlass des Nationalfeiertags: Entwurf für eine Bundespräsidentenrede

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Nationalfeiertag das Wort an die Nation richten. Die SN helfen gern mit einem Textvorschlag aus.

Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben,

Sie mögen etwas enttäuscht gewesen sein von meiner Rede letzten Donnerstag, als ich der ÖVP ordentlich die Leviten gelesen habe. Ich denke, ich habe klare Worte gewählt. Ich habe eine "Generalsanierung" der "Substanz unserer Demokratie" angekündigt, habe "Maßnahmen" in Aussicht gestellt, "um die volle Handlungsfähigkeit aller politisch Verantwortlichen in diesem Land sicherzustellen und um das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen". Und ich habe Ihnen versprochen, dass ich "keine Ruhe ...