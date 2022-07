Aus für Corona-Quarantäne ab 1. August nun offiziell

Die Corona-Quarantäne fällt mit August. Das gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nach einem Treffen mit den Landesgesundheitsreferenten in einer Pressekonferenz bekannt. Wer sich nicht krank fühlt, kann demnach auch nach einem positiven Corona-Test das Haus verlassen, ist allerdings Verkehrsbeschränkungen unterworfen. Dies bedeutet, dass FFP2-Maske getragen werden muss, außer man ist im Freien und es sind in zwei Metern Abstand keine anderen Personen unterwegs.

Die Corona-Quarantäne wird mit 1. August (vorerst) Geschichte sein. Österreich folgt damit dem Beispiel mehrerer europäischer Länder, darunter Norwegen, Dänemark, Großbritannien, Spanien und der Schweiz, wo es zum Teil schon seit Februar keine verpflichtende Absonderung von Infizierten mehr gibt. Auswirkungen auf die Spitalszahlen soll es nirgendwo gegeben haben, wird argumentiert.

Statt der Quarantäne treten für Infizierte Verkehrsbeschränkungen in Kraft, die zehn Tage gelten, sofern das Freitesten nach fünf Tagen nicht klappt. Die Regierung verbindet mit dieser Lockerung die große Hoffnung, dass mehr getestet wird und so die Kontrolle über das tatsächliche Infektionsgeschehen zurückgewonnen wird. Aus Angst, in Quarantäne zu müssen, wird derzeit sehr wenig PCR-getestet - und schon gar nicht von Menschen, die keine Symptome haben. Ein Großteil braucht die fünf kostenlosen PCR-Tests pro Monat nicht auf, da ein positiver PCR-Test das ganze amtliche Absonderungsprozedere in Gang setzen würde.

Dass es viele asymptomatisch Infizierte gibt, belegen aber schon allein die Spitalszahlen: Nur etwa die Hälfte der derzeit rund 1700 Corona-Patienten liegt wegen einer Covid-Erkrankung im Spital, die andere Hälfte kam aus völlig anderen Gründen ins Krankenhaus, wo die Infektionen entdeckt wurden.

Die ab 1. August per Verordnung geltenden Verkehrsbeschränkungen bedeuten nun, dass sich Corona-Infizierte, die keine Symptome haben, weitestgehend frei bewegen können, sofern sie permanent FFP2-Maske tragen. Einzige Ausnahme: Abgenommen werden darf die Maske im Freien, wenn rundum (im Abstand von mindestens zwei Metern) niemand anderer ist.

Arbeiten mit positivem Test ist für Symptomlose möglich

Arbeiten mit positivem Test ist für Symptomlose mit Maske möglich. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) betonte einmal mehr: "Wer krank ist, bleibt zu Hause." Deshalb wird die elektronische Krankschreibung wieder eingeführt. Wieder eingeführt wird - in diesem Fall durch Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) - auch die Risikogruppenverordnung. Sie besagt, dass sich Personen mit Risikogruppenattest dienstfrei stellen lassen oder darauf pochen können, von zu Hause aus zu arbeiten, wenn der Schutz am Arbeitsplatz nicht gewährleistet ist. Diese Verordnung gilt vorerst bis Ende Oktober. Kocher betonte, dass die Arbeitgeber viel in Schutzmaßnahmen investiert und Homeoffice ermöglicht hätten. In manchen Tätigkeitsfeldern sei das aber nicht möglich, deshalb werde man Risikogruppen wieder besonders schützen.

Infizierte, die sich gesund fühlen, dürfen so gut wie überall hin, theoretisch auch ins Gasthaus, wo sie - da sie ständig Maske tragen müssen - aber nichts konsumieren könnten. Ausdrücklich verboten ist es ihnen, Krankenanstalten, Pflege-, Behinderten-, Kur- und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Volksschulen und Horte zu betreten (sofern sie nicht dort arbeiten).

Weiterhin keine Kontrolle möglich

Kontrolliert werden kann all das freilich nicht. Allerdings konnte auch nie kontrolliert werden, ob sich alle an die Quarantänen hielten. Man bleibe darauf angewiesen, dass sich die Mehrheit angemessen verhält, so der Gesundheitsminister. Rauch betonte, dass man lernen müsse, mit Corona zu leben und gute Instrumente habe, der Krankheit die Gefahr zu nehmen, allen voran die Impfung und hochwirksame Medikamente.

Eine gewisse Diskrepanz entsteht aber doch: Einerseits bleibt Covid eine meldepflichtige Krankheit - und die vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung durch übertragbare Krankheiten strafbar. Andererseits könnten demnächst Infizierte und Nicht-Infizierte gemeinsam im Büro sitzen oder im Fitnessstudio nebeneinander sporteln. Es habe mit dem Justizministerium in dieser Frage eine enge Abstimmung gegeben; es sei gewährleistet, dass es im Fall von Corona hier zu keinen Widersprüchen komme, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Beschäftigte müssen ihre Dienstgeber auch weiterhin über eine Covid-Infektion informieren (Treuepflicht), ob sie nun Symptome haben oder nicht. Je nach Arbeitssituation liege dann die weitere Vorgangsweise in der Fürsorgepflicht der Dienstgeber. Er sei überzeugt, dass die Arbeitgeber verantwortungsvoll handeln werden, um Infektionen am Arbeitsplatz zu vermeiden, sagte Kocher.

Wie es unsere Nachbarn machen

Abgeschafft

Einige Nachbarstaaten Österreichs haben die Quarantäne bereits abgeschafft. Nicht mehr isolieren muss man sich nach einem positiven Coronatest in Slowenien, der Schweiz und in Liechtenstein. In Slowenien gibt es aber eine Empfehlung, sich für eine Woche selbst zu isolieren und sich täglich zu testen.

Noch streng

Die Italiener, die zu Beginn der ersten Coronawelle besonders stark von Erkrankungen und Todesfällen betroffen waren, bleiben streng. In Italien müssen sich Menschen mit Symptomen zehn Tage lang isolieren - wie das bisher auch in Österreich (mit vorzeitigem Freitesten) der Fall war.

Verkürzt

Auch Deutschland hält noch an der Quarantäne fest, die dort aber nur fünf Tage dauert. Danach wird empfohlen, sich erneut testen zu lassen. Ein Freitesten ist nicht vorgesehen. In Tschechien dauert die verpflichtende Isolation mindestens sieben Tage und kann danach von einem Arzt beendet werden.

Flexibel

In der Slowakei bestimmt ein Mediziner die Dauer der Quarantäne für Personen mit Symptomen, ohne Symptome beträgt sie fünf Tage. Auch in Ungarn muss man nach einer bestätigten Covidinfektion in Selbstisolation. Nach sieben Tagen kann die Quarantäne beendet werden, wenn keine Symptome mehr vorhanden sind.