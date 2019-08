Aus U-Haft entlassene Jihadisten in Graz wieder festgenommen

Elf von ursprünglich noch mehr mutmaßlichen Jihadisten, die 2018 wegen zu langer Ermittlungen aus der U-Haft in Graz entlassen worden waren, sind wieder festgenommen worden. Eine Sprecherin des Straflandesgerichts und die Staatsanwaltschaft bestätigten entsprechende Medienberichte am Donnerstag. Für einen klickten bereits am Wochenende in Wien die Handschellen, für die anderen am Mittwoch.

SN/APA/BARBARA GINDL Elf Mal wurde Untersuchungshaft verhängt