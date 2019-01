Ausmaß der Erhöhung beim Pflegegeld noch offen

Die Bundesregierung will das Pflegegeld erhöhen. Laut Regierungsprogramm soll das ab Pflegestufe 4 erfolgen, doch auch eine Anpassung schon ab Stufe 3 oder auch in allen sieben Stufen ist derzeit im Gespräch. In welchem Ausmaß die Erhöhung erfolgen soll, ist ebenso noch unklar wie ein mögliches Schrauben an den Anspruchsvoraussetzungen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Daniel Bock Sozialministerium begrüßt Vorschlag von ÖVP-Klubobmann Wöginger