Neuer Präsident des Verfassungsgerichtshofs gesucht: Erst die nächste Regierung entscheidet.

Am Montag endet die Bewerbungsfrist für die Spitze des Verfassungsgerichtshofs. Der Präsidentenposten ist vakant, seit die bis dahin amtierende VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein am 3. Juni zur Bundeskanzlerin ernannt wurde. Bierlein kam daraufhin in die seltene Lage, ihre eigene Nachfolge auszuschreiben, ...