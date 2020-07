Ausschreitungen in Wien-Favoriten: Acht Personen ausgeforscht

Die Ermittlungen zu den Ausschreitungen bei Demonstrationen in Wien-Favoriten laufen noch. Es gibt jedoch bereits Hinweise auf eine Einflussnahme von außerhalb.

Bei der Pressekonferenz am Freitagvormittag präsentierten Innenminister Karl Nehammer, Integrationsministerin Susanne Raab und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner erste Ermittlungsergebnisse zu den Ausschreitungen in Wien-Favoriten. Insgesamt konnten bereits acht Personen Straftaten sicher zugeordnet werden. Weitere vier bis fünf Personen gelten als Rädelsführer und sind verdächtig. Es gebe bereits sehr sichere Hinweise darauf, dass die Demonstrationen von außen beeinflusst und gesteuert wurden, teilte Eigner mit. Man befinde sich jedoch erst am Anfang der Ermittlungen. Die Tatverdächtigen wurden derzeit noch nicht in Haft genommen.

Nehammer kritisiert besonders die Gewaltbereitschaft und sieht auch ein neues Subkultur-Narrativ als sehr problematisch: Es wurden demnach bei den Demonstrationen Wettbewerbe ausgetragen, bei denen es darum ging, möglichst viele Menschen und auch Polizisten zu verletzen. Das sei ein gesellschaftliches Problem, das es zu durchbrechen gelte. Der Innenminister stellte klar: "Wir werden nicht zulassen und tolerieren, dass Menschen, die an Versammlungen teilnehmen, dabei in irgendeiner Weise verletzt werden. Versammlungen dürfen nicht dazu da sein, ethnische und politische Konflikte auf österreichischem Boden auszutragen."

Favoriten zurzeit sehr belastet



43 Prozent der in Favoriten lebenden Menschen sind im Ausland geboren. Der hohe Anteil an Migranten führe zusätzlich zur Bildung von Parallelgesellschaften, sagte Integrationsministerin Susanne Raab. Weitere Faktoren seien Arbeitslosigkeit und Bildung. Deshalb ist es für Raab auch kein Zufall, dass Favoriten ein Brennpunkt sei. Das Integrationsministerium befasse sich derzeit intensiv mit der Frage, weshalb es eine derartige Abschottung einzelner Gesellschaftsbereiche gebe. Raab sprach von stark ausgeprägten patriarchalen Strukturen und Gewaltidealen. Bei den Befragungen hätten die Verdächtigen als Gründe immer wieder den türkisch-kurdischen Konflikt und Revierkämpfe erwähnt.

Auch die Wiener sind besorgt: 70 Prozent gaben an, soziale Brennpunkte in der Stadt wahrzunehmen. Die Polizei sei derzeit in Favoriten sehr präsent. Raab möchte deshalb ein Frühwarnsystem für solche Milieus einrichten.

Quelle: SN