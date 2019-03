Ausschussberatungen zu Frauenvolksbegehren abgeschlossen

Das Frauenvolksbegehren ist am Dienstag ein zweites Mal in einem öffentlichen Hearing im Gleichbehandlungsausschuss des Nationalrat behandelt worden. Als nächstes wird es nun im Plenum beraten, wobei eine Umsetzung der Forderungen des Volksbegehrens außer Reichweite ist. Ein entsprechender SPÖ-Entschließungsantrag blieb im Ausschuss in der Minderheit, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

SN/APA/ROBERT JAEGER Die Forderungen des Volksbegehrens werden nicht umgesetzt