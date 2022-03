Außenminister Schallenberg führt Gespräche in Islamabad

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) beginnt am Donnerstag in Islamabad einen Besuch in Pakistan. Er trifft in der Hauptstadt seinen Amtskollegen Shah Mahmood Qureshi und Premierminister Imran Khan. Neben politischen Gesprächen bilden Investitionsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen sowie der Ausbau der bilateralen Geschäftsbeziehungen den Schwerpunkt der Visite. Schallenberg wird daher von einer Delegation von Wirtschaftsvertretern begleitet.

SN/APA/AFP/FRANCOIS WALSCHAERTS Schallenberg trifft in Pakistan Premierminister Imran Khan