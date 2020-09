Außenministerium entfernt Russen aus Diplomatenliste

Eine Woche nachdem das österreichische Außenministerium einen russischen Diplomaten im Zusammenhang mit Spionage zur "Persona non grata" erklärte, hat das österreichische Außenministerium am Montag einen Russen aus der Liste der in Österreich akkreditierten Diplomaten gestrichen. Im Außenamt selbst wollte man am Dienstag auf APA-Nachfrage explizit keinen Kommentar zu den Gründen abgeben.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Der Russe hat für die Atomanergiebehörde gearbeitet