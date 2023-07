Außerordentliche Sitzung der LH-Konferenz in Wien anberaumt

Der derzeitige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), lädt seine Amtskollegen in Sachen Finanzausgleich zu einem Treffen nach Wien. Die außerordentliche Landeshauptleutekonferenz soll am 18. September in der Bundeshauptstadt stattfinden. Gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Online-Ausgabe) begründete Kaiser den Schritt damit, dass "die Zeit drängt".

BILD: SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB Kaiser lädt zu LH-Konferenz im September in Wien