Babler kritisiert Gusenbauer in Sachen Signa

SPÖ-Chef Andreas Babler kritisiert seinen Vorgänger an der Parteispitze und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer wegen dessen Tätigkeit in der von Rene Benko gegründeten Signa Holding. "Ich finde das moralisch nicht in Ordnung", sagte Babler dem Nachrichtenmagazin "profil". Ähnlich formulierte er es gegenüber der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag). Gusenbauer sitzt im Beirat der Signa-Holding und ist Aufsichtsratschef der Signa Prime Selection und der Signa Development Selection.

