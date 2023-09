Babler im Burgenland ohne Landesprominenz

SPÖ-Parteichef Andreas Babler sieht die Sozialdemokratie trotz jüngster Querschüsse aus dem Burgenland geeint. In zentralen inhaltlichen Fragen stehe man sich "ganz nahe", betonte er bei einem Termin im Rahmen seiner "Comeback-Tour" am Dienstag in Pinkafeld (Bezirk Oberwart). Babler besuchte dort das SOS Kinderdorf. Dass er im Burgenland von keinem Landespolitiker empfangen wurde, kränke ihn nicht, meinte er gegenüber Journalisten.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Die Zeiten des Herzens sind vorbei