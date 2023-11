SPÖ-Chef Andreas Babler blickte auch am Tag nach seiner Bestätigung an der Spitze der SPÖ extrem zuversichtlich in die Zukunft. Schließlich seien allein während seiner einstündigen Parteitagsrede am Samstag 45 Mitglieder neu in die SPÖ eingetreten, erklärte er am zweiten ...