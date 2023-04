Babler will SPÖ bis zu "Einigungskongress" zusammenführen

Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler will im Fall seiner Wahl zum SPÖ-Chef die Partei einen. Dazu hat er Montagnachmittag in einer Pressekonferenz in Wien einen Plan vorgelegt, der von einer Basis-Tour durch alle Bezirke über eine Mitglieder-Offensive hin zu einem Einigungskongress führen soll: "Als Parteivorsitzender werde ich die Partei vereinen und zusammenführen."

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Der Traiskirchner Bürgermeister absolviert seine Basistour