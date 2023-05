Babler will Tour nach SPÖ-Mitgliederbefragung fortsetzen

Andreas Babler will seine Tour zu SPÖ-Organisationen auch nach dem Ende der Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz am 10. Mai fortsetzen. "Das ist auch das beste Mittel, um die Sozialdemokratie zu einen und zu einer schlagkräftigen Mitgliederpartei für die kommenden Wahlauseinandersetzungen zu werden", teilte der Traiskirchner Bürgermeister, der sich zur Wahl stellt, in einer Aussendung mit.

BILD: SN/APA/ALEX HALADA/ALEX HALADA Babler will auch nach SPÖ-Mitgliederbefragung durch das Land touren