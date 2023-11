Skandal, Skandal! SPÖ-Chef Andreas Babler hat in den Herbstferien mit seiner Familie Urlaub gemacht! Und das nicht in Österreich mit Camper und Schlafsack, sondern in der Sonne Zyperns. Noch dazu in einem "Fünf-Sterne-Resort", wie ein Online-Boulevardmedium mit sabbernden Lefzen aufdeckte. ...