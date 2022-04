Baden mit Putin, reisen mit Nehammer: Wer ist Kai Diekmann?

Warum sich der Kanzler bei seiner Moskau-Fahrt von einem Ex-"Bild"-Chefredakteur begleiten ließ.

2001 war Putin gerade einmal ein gutes Jahr im Amt. Kai Diekmann bestritt sein erstes von 15 Jahren als "Bild"-Chefredakteur. Die beiden trafen sich zum Interview in Putins privater Datscha in Sotschi und gingen danach schwimmen im Schwarzen Meer. Am vergangenen Montag sahen einander Diekmann und Putin wieder. Diesmal an der Seite von Österreichs Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer. Was hat der deutsche Ex-Journalist mit der ÖVP zu tun? Und wer ist Kai Diekmann überhaupt?

Ausgerechnet das deutsche ...