Bange Frage: Wer soll dieses Land regieren?

Die Krise der SPÖ ist keine interne Angelegenheit dieser Partei. Sie hat erhebliche Folgen für unser Land und seine Zukunft.

Während mit Salzburg bereits das zweite Bundesland innerhalb weniger Wochen demnächst eine Landesregierung mit Beteiligung der logischen Protestpartei FPÖ erhalten wird, tuckert die logische Regierungspartei SPÖ munter aufs Abstellgleis. Opposition in Niederösterreich. Opposition in Salzburg. Opposition bereits seit geraumer Zeit in Oberösterreich und Vorarlberg. Und auf Bundesebene tut die SPÖ alles Menschenmögliche, um ebenfalls bis auf Weiteres von der Mitverantwortung ausgeschlossen zu werden. Sie nimmt sich selbst aus dem Spiel, und das auf zweifache Weise.

Es ist müßig, ...