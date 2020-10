Bau einer neuen Großkaserne in Villach endgültig fixiert

Das bereits im Juni öffentlich diskutierte Projekt, in Villach eine Großkaserne zu errichten, ist nun endgültig fixiert worden. Das gaben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Freitagnachmittag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in der Villacher Hensel-Kaserne bekannt. Im kommenden Jahr soll mit den Planungsarbeiten begonnen werden, die Fertigstellung soll bis zum Jahr 2024 erfolgen.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Tanner gab fixe Zusage zu Neubau