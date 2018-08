Baut der Staat, wird's teuer

Vom Skylink bis zum Krankenhaus Nord: Warum die öffentliche Hand als Bauherr überfordert ist. Und warum auch die Politik bei den Kosten- und Zeitplanüberschreitungen eine große Rolle spielt.

Das Krankenhaus Nord in Wien. Es soll eigentlich das modernste Spital Europas werden. Doch es verschliss bereits mehrere Wiener Gesundheitsstadträtinnen. Es hätte eigentlich schon 2016 fertig sein sollen. Davon ist keine Rede mehr. Es hätte eigentlich 825 Millionen Euro kosten sollen. Derzeit liegen die Baukostenschätzungen bei rund

1,3 Milliarden, und da ist noch Luft nach oben. Die ersten Patienten werden Ende 2019 behandelt werden können. Wenn's wahr ist, denn der Eröffnungstermin ist bereits etliche Male nach hinten verlegt worden. Der Rechnungshof brauchte 182 eng bedruckte Seiten, um seine Kritik an den Verzögerungen und Verteuerungen in Worte zu fassen. Allein für die Wartung des Bauzauns wurden 839.000 Euro verrechnet, obwohl die Sache um 13.000 Euro zu haben gewesen wäre. Einzelne Bauteile waren falsch montiert, mussten abgerissen und neu errichtet werden. Baumängel führten zu Nässe und Schimmel in etlichen Räumen, was erhebliche Sanierungskosten nach sich zog. Spitalsmanager traten ihr Amt an und wurden gefeuert. Ein Energetiker drehte den Bauherren einen esoterischen "Schutzring" um knapp 100.000 Euro an. Eines der grundlegenden Probleme bestand darin, dass der am Gängelband der Stadtregierung hängende Krankenanstaltenverbund KAV keinen Generalunternehmer engagierte, sondern die Geschicke des Baus selbst in die Hand nahm. Und sich damit überforderte.