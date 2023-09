Bayern will mehr Einsatzkräfte an Grenze zu Österreich

Die bayerische Grenzpolizei soll in der nächsten Wahlperiode nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder mehr Einsatzkräfte erhalten. Neues Personalziel seien 1.500 Stellen, sagte der CSU-Chef am Mittwoch an der bayerisch-österreichischen Grenze in Freilassing. Aktuell umfasst die Einheit rund 820 Polizistinnen und Polizisten und hinkt damit den Ankündigungen Söders aus früheren Jahren hinterher. Bis 2023 sollte die Grenzpolizei eigentlich 1.000 Beamte umfassen.

BILD: SN/APA/DPA/PETER KNEFFEL Bayerns Ministerpräsident Söder will 1.500 Grenzpolizisten einsetzen