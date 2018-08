Beamte - GÖD ersucht um Aufnahme der Gehaltsverhandlungen

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) hat am Dienstag in einem Brief an die Regierung um die Aufnahme der Gehaltsverhandlungen für 2019 ersucht. Erstmals wird für die Regierung der für die Beamten zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Verhandlungen führen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Strache führt die Verhandlungen auf Seiten der Regierung