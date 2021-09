Beamte wollen nachhaltiges Gehaltsplus

Die Beamtengewerkschaft (GÖD) hat den für ihren Bereich zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in einem Brief um die Aufnahme der Gehaltsverhaltungen ersucht. Gefordert wird in dem der APA vorliegenden Schreiben eine "nachhaltige Erhöhung", die auch eine "dauerhafte" Stärkung der Kaufkraft bringe. Argumentiert wird unter anderem mit den Belastungen durch die Coronakrise.

SN/APA/HBF/DANIEL TRIPPOLT Beamtenverhandlungen stehen bald wieder an