Beamten starten in Gehaltsverhandlungen

Der für die Beamten zuständige Finanzminister Eduard Müller will bei den am Donnerstag beginnenden Gehaltsverhandlungen für die Beamten versuchen, "die Erwartungshaltungen abzugleichen". Das sagte Regierungssprecher Alexander Winterstein bei der wöchentlichen Pressekonferenz. Im Hinblick auf ein "ausgewogenes Paket" werde in der ersten Runde erst einmal mit Wirtschaftsforschern gesprochen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Finanzminister Eduard Müller geht "ergebnisoffen" in die Gespräche