"Bedenkliche Entwicklungen": Vorbereiten auf Omikron

Die Coronazahlen sinken, doch das Gesundheitsministerium ortet "bedenkliche Entwicklungen". Neues Volksbegehren gegen die Impfpflicht sammelt bereits Unterschriften.

Von der Sieben-Tage-Inzidenz bis zur Spitalsbelegung, von der absoluten Zahl der Erkrankten bis zur Zahl der Intensivpatienten: Alle Coronadaten zeigten am Weihnachtswochenende in die richtige Richtung, nämlich nach unten.

Dessen ungeachtet traten am Christtag strengere Coronaregeln in Kraft. Denn das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass "vor dem Hintergrund der hohen Infektiosität der Omikron-Variante" eine "weitgehende Kontaktbeschränkung unerlässlich" sei. So steht es in der jüngsten Verordnung von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu lesen, in der unter anderem auch für Silvester ...