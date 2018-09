Befragungen im BVT-Ausschuss haben begonnen

Mit einem gemeinsamen Auftritt der Vorsitz führenden Präsidentin Doris Bures (SPÖ) und der fünf Fraktionsvorsitzenden ist der erste Befragungstag im BVT-U-Ausschuss gestartet. Die Vertreter aller Parteien beteuerten ihren Aufklärungswillen. Gleich der erste Zeuge - ein Mitarbeiter in der Sicherheitszentrale im BVT - stellte einen Antrag auf Ausschluss der Medien. Dieser wurde abgelehnt.

Der Verfahrensrichter hatte sich für eine medienöffentliche Befragung des BVT-Mitarbeiters ausgesprochen. Zugleich wies er die Journalisten dann auch darauf hin, dass der Wunsch seitens der Behörden bestehe, die Identität der Bediensteten zu schützen. Der erste Zeuge soll über die umstrittene Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Ende Februar Auskunft geben.

Die Medienvertreter durften erst nach fast einer Dreiviertelstunde in den Sitzungssaal, weil die Abgeordneten eben zunächst eine Geschäftsordnungssitzung abhielten. Nach APA-Informationen hat die Ausschuss-Vorsitzende Bures dabei auch der NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper einen Ordnungsruf erteilt. In den vergangenen Tagen hatten vor allem die Freiheitlichen der Oppositions-Abgeordneten vorgeworfen, aus vertraulichen Akten zitiert beziehungsweise diese sogar an Journalisten weitergegeben zu haben.

Bures hatte zu Beginn versprochen, sich um solide und seriöse Ausschussarbeit zu bemühen. Wie die Zweite Nationalratspräsidentin betonte, handle es sich beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung um eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen des Landes. Daher habe jeder Bürger das Recht darauf, dass offene Fragen einer Klärung zugeführt werden.

Darauf baute auch ÖVP-Fraktionschef Werner Amon auf. In diesem Ausschuss gehe es auch darum sicherzustellen, dass die Handlungsfähigkeit des Staatsschutzes auch für die Zukunft gewährleistet werde. Wie die ÖVP mit ihren früheren Innenministern ist auch die FPÖ über den aktuellen Ressortchef Herbert Kickl vom Untersuchungsgegenstand betroffen. Entsprechend wiegelte der freiheitliche Fraktionsleiter Hans-Jörg Jenewein gleich ein wenig ab. Er geht davon aus, dass sich so manche Nebel am Horizont, die auch über Medienberichte entstanden seien, lichten werden.

Die Opposition präsentierte sich zwar höflich, machte aber klar, dass sie die Koalitionsparteien nicht schonen will. SPÖ-Fraktionschef Jan Krainer nannte neben den Hausdurchsuchungen im BVT ein "schwarzes Netzwerk", das Macht-Missbrauch betrieben hatte, als zentrales Thema der Befragungen.

Dieses "Netzwerk" sprach auch Stephanie Krisper von den NESO an. In ihren Augen wurden schon unter den von der ÖVP gestellten Ministern parteipolitische Interessen vor die Sicherheit des Landes gestellt. Der Rechtsstaat habe seine Arbeit getan, verwies Krisper auf die Aufhebung der allermeisten Hausdurchsuchungen in der Affäre, nun gehe es um politische Aufklärung. Der will sich auch Listengründer Peter Pilz widmen, speziell dem Verdacht, dass Regierungsmitglieder den Verfassungsschutz politisch missbraucht und Druck auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgeübt hätten.

Die Befragungen starten am Dienstag mit gesamt drei Auskunftspersonen, einem Portier im BVT sowie einem IT-Experten des Bundesamts, bei dem eine der letztlich für unzulässig erklärten Durchsuchungen stattgefunden hatte. Schließlich wird noch ein Beamter der Einsatztruppe EGS, die die Durchsuchungen vorgenommen hat, befragt.

Die deutsche Bundesregierung hat unterdessen bekräftigt, dass die Zusammenarbeit mit dem österreichischen nicht gefährdet sei. Das geht aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch das deutsche Innenministerium hervor.

Hintergrund der Anfrage der Linken ist, dass bei der Hausdurchsuchung im BVT am 28. Februar auch Daten des deutschen Verfassungsschutzes beschlagnahmt worden waren. Nach Angaben der Justiz wurden die Daten (Fotos vom Kärntner "Ulrichsberg-Treffen" 2015, das jährlich auch Neonazis und Rechtsextreme anzieht) zwar ohne Auswertung wieder an das BVT zurückgegeben. Das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz wollte im März allerdings von den österreichischen Kollegen im BVT wissen, ob bei der Razzia auch deutsche Daten beschlagnahmt wurden.

Wenn dies der Fall sei, "muss eine neue Prüfung erfolgen, wie die Kooperation mit dem BVT in Zukunft fortgesetzt werden kann", hieß es damals aus dem Innenministerium in Berlin. Nun urteilte das Innenministerium, dass auf Grundlage der aktuell vorliegenden Informationen kein Schaden für das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) entstanden sei.

