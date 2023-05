Befreiung von Mauthausen: Gedenkkultur in der digitalen Welt am Leben erhalten

Am 5. Mai 1945 wurde das Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich von der US-Armee befreit. Viele Gedenkstätten sind mittlerweile auf TikTok, Instagram und Co. aktiv, um junge Leute zu erreichen und das Vermächtnis der Holocaust-Überlebenden zu bewahren.

BILD: SN/MARKUS HECHENBERGER Die Namen der KZ-Opfer Mauthausen und Gusen werden von 4. bis 6. Mai im ehemaligen Zweiglager Gusen auf die Mauern und das Areal projiziert. BILD: SN/SCREENSHOT Die Frau führt die Zusehenden auf der Videoplattform TikTok durch die Baracken des KZ Mauthausen.