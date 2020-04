Der Sozialminister kündigt Hilfen für berufstätige behinderte Menschen an. Der Großteil der Unterstützung ist aber Landessache. Und die Länder haben bisher sehr unterschiedlich agiert.

Sie kamen in der bisherigen Coronadiskussion allenfalls am Rande vor: behinderte Menschen, die normalerweise von verschiedenen Organisationen betreut werden. In Werkstätten oder durch persönliche Assistenz bei der Arbeit und in der Freizeit, durch mobile Dienste, Tagesbetreuung oder begleitetes Wohnen. Etwa ...