Behördenversagen? Anwalt der Eltern will eine Amtshaftungsklage einbringen

Florian Höllwarth, Wiener Rechtsanwalt der Eltern der gewaltsam zu Tode gekommenen 13-Jährigen, will eine Amtshaftungsklage gegen die Republik einbringen. Seiner Ansicht nach wäre die Tat zu verhindern gewesen, wenn die Organe des Bundes nicht jahrelang versagt hätten. "Die Behörde hat gewusst, dass es sich um Straftäter handelt, bei denen die Asylverfahren seit Jahren offen sind. Trotzdem wurde nichts gemacht", sagt Höllwarth. Die Behörde müsse sich zurechnen lassen, nicht gehandelt zu haben. Der Rechtsanwalt hält einen Vergleich mit dem Terroranschlag im November 2020 für zulässig. Denn auch im Fall des getöteten Mädchens stellten die verdächtigen Afghanen für die Bevölkerung eine Bedrohungssituation dar. "Sie hätten vom Innenministerium beziehungsweise der Wiener Kinder- und Jugendhilfe MA 11 engmaschig kontrolliert werden müssen. Sie waren wegen Verbrechen schon in Haft", betont Höllwarth. Gut integrierte Flüchtlinge würden abgeschoben, während Kriminelle im Land blieben.

Im Fall des Terroranschlags vom November des Vorjahres in Wien, auf den sich Höllwarth beruft, hat die Mutter eines der vier Todesopfer auch eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich erhoben. Der Familie der erschossenen 24 Jahre alten deutschen Studentin, die in einem Lokal im Bermuda-Dreieck als Kellnerin jobbte, geht es laut ihrem Anwalt darum, dass die Republik Österreich angesichts des Behördenversagens "einfach Verantwortung übernimmt". Die Schadenersatzklage stützt sich auf den Bericht jener Kommission, die den Fall durchleuchtet hat. Ergebnis: Es hatte eine ganze Reihe von Versäumnissen vonseiten der Behörden im Vorfeld gegeben. Der Prozess - es geht um 125.000 Euro - wurde Mitte Mai auf Herbst vertagt.



Im aktuellen Fall will sich Anwalt Höllwarth nicht auf eine Klagssumme festlegen. Aber es gibt gesetzliche Richtwerte für Trauer- und Schmerzensgeld bzw. erlittenen psychischen Schaden. Pro Elternteil werden üblicherweise 20.000 bis 25.000 Euro zugesprochen.