Bei der EU-Wahl hat die ÖVP die Qual der Wahl

Spitzenkandidat wird wohl Othmar Karas. Doch die mächtigen Niederösterreicher haben einen eigenen Kandidaten.

Die Rechnung ist ganz einfach. Nominiert ÖVP-Obmann Sebastian Kurz den bewährten EU-Parlamentarier Othmar Karas als ÖVP-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, muss er sich in den kommenden fünf Jahren dessen kritische Wortmeldungen aus Brüssel anhören. Nominiert er Karas nicht, muss er sich ebenfalls dessen kritische Wortmeldungen anhören. Denn egal, ob Karas im Ausbootungsfall mit einer eigenen Liste antritt, zu den Neos wechselt oder aber seine EU-Karriere beendet - er wird die Außen- und Europapolitik der türkis-blauen Regierung in jedem Fall auch in Zukunft mit spitzer Zunge kommentieren. Im Falle seiner Ausbootung durch die ÖVP wohl sogar mit noch spitzerer Zunge als bisher.