In Krems werden die Weichen in Richtung ökosozialer Steuerreform gestellt, deren erste Etappe 2021 in Kraft treten soll. Zeit für Atmosphärisches gibt das zweitägige Regierungstreffen auch.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Schon wegen des Klausurthemas die Hauptpersonen: Umweltministerin Leonore Gewessler, Vizekanzler Werner Kogler, Kanzler Sebastian Kurz und – nicht im Bild – Finanzminister Gernot Blümel,