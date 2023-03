Bei Salzburg-Wahl treten acht Parteien landesweit an

In Salzburg dürften bei der Landtagswahl am 23. April landesweit acht Parteien am Stimmzettel stehen. Wie das Land am Mittwochnachmittag informierte, haben die fünf Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS und die drei Kleinparteien KPÖ, "Wir sind Salzburg" (WIRS) und MFG ihre Wahlvorschläge eingebracht. Darüber hinaus hat am Vormittag auch die "Salzburger Bierpartei" (SBP) Unterstützungserklärungen für ein Antreten im Bezirk Salzburg-Umgebung (Flachgau) eingereicht.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Acht Parteien treten bei Salzburger Landtagswahl landesweit an