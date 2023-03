Bei Salzburg-Wahl treten acht Parteien landesweit an

In Salzburg werden bei der Landtagswahl am 23. April acht Parteien am Stimmzettel stehen. Wie das Land nach der Sitzung der Landeswahlbehörde am Montag informierte, treten die fünf Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS und die drei Kleinparteien KPÖ, "Wir sind Salzburg" (WIRS) und MFG landesweit - also in allen sechs Wahlbezirken - an. Nicht auf den Stimmzetteln wird die Salzburger Bierpartei stehen. Alle Kandidaten haben wie berichtet ihre Kandidatur zurückgezogen.

Insgesamt sind es im Bundesland rund 500 Listenplätze, die auf den jetzt fixierten Stimmzetteln stehen, teilte Landeswahlleiter Michael Bergmüller mit. Weil manche Personen in mehreren Bezirken antreten, werden im Endeffekt an die 400 verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stehen. "Heute bekommt die Druckerei grünes Licht. Ich gehe davon aus, dass die Kundmachung und alle Stimmzettel Anfang kommender Woche in den Gemeinden ankommen. Ab dann ist schon die Briefwahl möglich", erklärte Bergmüller. ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne konnten sich vor dem Einreichen ihrer Listen das aufwendige Sammeln der geforderten - und nach einem Bezirksschlüssel aufgeteilten - 600 Unterstützungserklärungen sparen. Für sie reichte die Unterstützung von drei Landtagsabgeordneten. NEOS, KPÖ, WIRS und MFG haben die Antrittshürde durch das Zusammentragen von Unterschriften genommen. Landesweit acht Parteien auf dem Stimmzettel bei einer Salzburger Landtagswahl ist ein neuer Rekord. (S E R V I C E: Alle Parteien und Kandidaten sind unter www.salzburg.gv.at/wahl/parteien zu finden)