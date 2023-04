Beim Auto ist der Zug längst abgefahren

Alle politischen Manöver rund um E-Fuels ändern wohl nichts mehr daran: Die Zukunft fährt elektrisch. Nur, wo ist Platz dafür?

Bis vor wenigen Wochen herrschte europaweit Einigkeit: In der EU werden ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennermotoren zugelassen. In letzter Sekunde drückte Deutschland (mit Italien, Österreich und Frankreich im Schlepptau) durch, dass auch in Zukunft noch Verbrennermotoren auf den Markt kommen dürfen, vorausgesetzt sie werden mit E-Fuels (synthetischem Sprit) quasi klimaneutral betrieben.

Das ändert nichts daran, dass beim Auto der Zug in Richtung Elektromobilität abgefahren ist. Die größten Konzerne der Welt stellen ihre Produktionslinien auf E-Fahrzeuge um. ...