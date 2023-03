Benachteiligt, schikaniert, getötet: Das hat Gründe

Die einen prügeln die Frauen in ihrem Land tot, andere verweigern ihnen Bildung, die dritten verwehren Gleichstellung.

Ein kleiner Auszug in die heutige Welt von Frauen: In der Ukraine wird im Angriffskrieg der Russen Gewalt gegen Frauen als Waffe eingesetzt. Frauenkörper sind zum Schlachtfeld für die russischen Aggressoren geworden. Die ukrainische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen in Fällen von Mord und Vergewaltigung aufgenommen.

Die Revolte im Iran ist vor allem eine Revolte der Frauen. Knapp ein halbes Jahr ist die jüngste Protestbewegung in dem Land alt, ihr Motto ist aktueller denn je: Gleichberechtigung, Demokratie, ein Leben ohne ...