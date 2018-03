Benger und Obernosterer verhandeln für Kärntner ÖVP

Die Kärntner ÖVP hat ihre Verhandler für die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl bestimmt: Parteichef Spitzenkandidat Christian Benger soll die Verhandlungen mit der SPÖ und Landeshauptmann Peter Kaiser führen. Das wurde am Dienstag nach dem Parteivorstand in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Ihm zur Seite gestellt wurde sein Vorgänger, der Nationalratsabgeordnete Gabriel Obernosterer.

Eine "sachliche, kritische und konstruktive" Diskussion sei im mehr als 40-köpfigen Parteivorstand geführt worden, betonte Benger. Seine Rolle als Parteichef sei dabei nicht infrage gestellt worden: "Es gibt eine absolute Geschlossenheit hinter mir." Einstimmig ist laut ÖVP auch der Beschluss beider Verhandlungsmandate ausgefallen. "Ich habe Gabriel Obernosterer gebeten, mich dabei zu unterstützen."

Erst einmal wartet die ÖVP aber noch die offizielle Einladung zu den Sondierungsgesprächen ab. Benger: "Der Ball liegt bei Peter Kaiser." Nach wie vor zeigte sich der Kärntner ÖVP-Chef willig, mit der SPÖ in einer Regierung zu gehen, denn: "Wir sind angetreten, Verantwortung zu übernehmen." Wie und in welcher Rolle stehe aber noch nicht fest. Auch, welche Forderungen aus dem Wahlkampf die ÖVP einbringen will, wurde nicht bekanntgegeben.

"Der Verlust des siebenten Mandats hat uns sehr geschmerzt", gab Benger auch eine gewisse Enttäuschung in der Partei nach Bekanntwerden des Endergebnisses zu. Immerhin habe man aber dennoch einen Landtagssitz mehr. Dem Wahlsieger SPÖ und Kaiser gratulierte er abermals. "Er hat die Situation perfekt genutzt. Als Landeshauptmann Hut ab!" Landesgeschäftsführer Josef Anichhofer betonte, dass die ÖVP immerhin in 93 Gemeinden dazugewonnen habe.

Obernosterer wollte seine Rolle nicht weiter kommentieren. Eines bestätigte der Nationalratsabgeordnete aber: "Ich war immer der Verbindungsmann zwischen Wien und Kärnten."

(APA)