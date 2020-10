Benko-Befragung im Ibiza-U-Ausschuss frei von Erkenntnissen

Die Befragung von Immobilien-Unternehmer Rene Benko im Ibiza-U-Ausschuss ist am Mittwoch denkbar zäh und vor allem ohne Gewinn neuer Erkenntnisse verlaufen. Geladen war der Tiroler, da er von Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache als vermeintlicher Parteispender genannt worden war. Doch das stellte der Milliardär deutlich in Abrede - auch wenn er ÖVP-Chef und Kanzler Kurz und einigen seiner Vertrauten wie Finanzminister Gernot Blümel oder ÖBAG-Chef Thomas Schmid bekannt sei.

"Man kennt Strache, er redet gern viel", sagte Benko dazu, dass er bzw. sein Unternehmen als Spender genannt worden waren. Erklären könne er sich diese Aussage des ehemaligen Vizekanzlers nicht. Kurz kenne er "schon eine gefühlte Ewigkeit", vielleicht schon bevor dieser Staatssekretär geworden war. Jedenfalls sei er nie um Spenden gefragt worden.

Es liege in der Natur der Sache, dass eine Gruppe wie seine Signa in Kontakt mit Politik und Behörden komme - von der Gemeinde über die nationale bis hin zur internationalen Ebene. Daran sei nichts verwerflich, so Benko. Dutzende Male verwies er darauf, dass er nur dem Beirat der Signa-Gruppe vorstehe. Daher müssten operative Fragen auch an die Geschäftsführung, den Vorstand bzw. den Aufsichtsrat gestellt werden, nicht aber ihm. Wurde Benko zu Handlungen von ihm nahestehenden Stiftungen gefragt, sagte er: "Weiß ich nicht, ich bin nicht Stiftungsvorstand."

Darüber hinaus entspannen sich zuhauf Geschäftsordnungsdiskussionen über die Zulässigkeit einzelner Fragen, die Geschäfte der Signa-Gruppe betreffend. Die Konfliktlinien verliefen dabei vorwiegend zwischen Vorsitzendem Wolfgang Sobotka und der ÖVP auf der einen Seite und den restlichen Fraktionen auf der anderen Seite. "Ich hab' schon einmal eine halbe Sekretärin beschäftigt, die nur Einladungen abwimmelt", erzählte Benko und wollte damit klar machen, wie viel er gar nicht wissen könne.

Thematisiert wurde auch die immense Wertsteigerung der Postsparkasse in Wien einige Jahre nach den Kauf durch Benko. Dazu ging es unter anderem auch darum, ob beim Kika-Leiner-Kauf ein Gericht extra aufgesperrt worden sei, um den Deal über die Weihnachtsfeiertage abwickeln zu können. Alles habe immer seine Ordnung gehabt, so Benko - wenn er denn eine Wahrnehmung zu den einzelnen Themenkomplexen hatte.

Anschließend war KTM-Chef Stefan Pierer als Auskunftsperson geladen. Bei Pierer ist bekannt, dass er der ÖVP im Wahljahr 2017 436.000 Euro zukommen hat lassen. Ob sich die Befragung der dritten Auskunftsperson am Mittwoch noch ausgeht, erschien ob der fortgeschrittenen Uhrzeit fraglich.

Quelle: APA