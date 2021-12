Die Warnungen werden immer lauter: Die Omikron-Welle dürfte alle bisherigen Rekorde brechen. Die SN fragten bei einem Forscher nach.

Droht Österreich in Kürze das, was sich in Großbritannien und Dänemark derzeit abspielt? Dort erreichen die Infektionszahlen, getrieben von der hochinfektiösen Omikron-Variante, bisher nicht gekannte Höhen - die, umgelegt auf die österreichische Bevölkerung, bedeuten würden, dass es demnächst 20.000 Neuinfektionen und mehr pro Tag geben wird.

"Das ist fast zu positiv gerechnet", sagt Stefan Thurner, Komplexitätsforscher an der MedUni Wien, und verweist darauf, dass Omikron auch den Schutz dreifach Geimpfter auf etwa 70 Prozent drücke. Er hat eine ...