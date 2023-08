Bericht "Migration & Integration 2023" - Raab will Zugang zum Sozialsystem begrenzen

Heute wurde der Bericht "Migration und Integration 2023" präsentiert. Raab fordert, qualifizierte Migration zu forcieren und den Zugang zum Sozialhilfesystem für Zugewanderte zu begrenzen.

"Österreich wächst nur aufgrund der Zuwanderung", sagte Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas in der heutigen Pressekonferenz. Lebten in den 1950er-Jahren 6,9 Millionen Menschen in Österreich, so beträgt die Bevölkerungszahl aktuell mehr als 9 Millionen Menschen. Diese wird weiterhin ansteigen, Mitte der 2060er-Jahre werde die 10-Millionen-Marke geknackt. Dies werde aber nur durch Zuwanderung ermöglicht, denn die Geburtenrate in Österreich werde laut Thomas in den kommenden Jahren kontinuierlich negativ sein. Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung bis 2080 wieder auf 6,7 Millionen in Österreich lebende Menschen zurückgehen.

26,4 Prozent der in Österreich Lebenden haben Migrationshintergrund

Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stieg von 21,4 Prozent im Jahr 2015 auf 26,4 Prozent 2022. Das entspricht 2,35 Millionen Einwohnern in Österreich mit Migrationshintergrund. Davon gehören 1,73 Millionen zur Gruppe der Migranten aus erster Generation (im Ausland geboren) und 620 Tausend zur Gruppe der zweiten Generation (in Österreich geboren).

Die größten Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund sind die Deutschen mit 225 Tausend in Österreich lebenden Menschen, gefolgt von den Rumäninnen und Rumänen mit 127 Tausend. Letzteres entspricht einem Anstieg von 101 Prozent seit 2015. Die weiteren zahlenstärksten Zuwanderungsgruppen stammen aus Serbien und der Türkei. Besonders markante Zuwächse sind mit 603 Prozent bei syrischen Geflüchteten zu verzeichnen - das entspricht 82 Tausend in Österreich lebenden Syrerinnen und Syrern seit 2015. Der Anteil von Zugewanderten aus Afghanistan stieg um 182 Prozent auf 47 Tausend in Österreich Wohnende an. Der Anteil ukrainischer Zugewanderter stieg um 828 Prozent, was auf den Angriffskrieg in der Ukraine zurückzuführen ist. (Stand 1.1.2023).

Zusammenleben wird gemischt beurteilt

Erhoben wurde auch, wie das Zusammenleben zwischen Österreichern und Migranten funktioniert. 27,8 Prozent der in Österreich Geborenen bewerten das Zusammenleben als gut oder eher gut. 34 Prozent sehen dies aber eher schlecht oder schlecht. Es zeigt sich, dass Menschen mit täglichem Kontakt zu Migranten das Zusammenleben als wesentlich positiver empfinden. Thomas bezeichnet Kontakthäufigkeit daher als Integrationsmotor.

Im Gegensatz beurteilt die klare Mehrheit der Zugewanderten das Zusammenleben als positiv und 74,3 Prozent fühlen sich auch Österreich zugehörig.

Laut Thomas geben 46,9 Prozent der befragten Zugewanderten an, zuhause zumindest teilweise Deutsch zu sprechen.

Qualifizierte Migration forcieren, Zugang zu Sozialbezügen eingrenzen

"Der Integrationsbericht ist immer ein Seismograph, von dem wir in der Politik ableiten, was getan werden muss", sagt Integrationsministerin Raab. Migration nach Österreich setze sich aus Asylmigration, Vertriebenen aus der Ukraine, direkter Migration in den Arbeitsmarkt durch die Rot-Weiß-Rot-Karte und normaler Zuwanderung in die EU zusammen. "Für Integration ist es nicht nur relevant, wie viele Personen nach Österreich kommen, sondern auch aus welcher Region und mit welchem Qualifikationsniveau", betont die Ministerin. Raab plädiert dafür, dass die Migration qualifiziert direkt in den Arbeitsmarkt erfolgen muss. In Österreich gibt es aktuell 220 Tausend offene Stellen, die mit hoch-qualifizierten zugewanderten Arbeitskräften gezielt besetzt werden sollen. Eine Koordinationsstelle für Fachkräfte soll eingerichtet werden.

Raab kritisert, dass die Migration aktuell zu stark in das Sozialhilfesystem erfolge. 60 Prozent der Sozialhilfebezieher hätten nämlich eine ausländische Staatsangehörigkeit.

Daher fordert die Ministerin, bei den Bezügen von Sozialhilfe strengere Kriterien einzuführen. Man denke daran, sich am Dänischen System zu orientieren, bei dem Personen neun von zehn Jahren im Land wohnen und eine gewisse Zeit am Arbeitsmarkt verbringen müssen, damit sie die vollen Sozialbezüge erhalten.