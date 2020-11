Bericht zeigt noch einigen Handlungsbedarf bei Behinderungen

Die Universität Wien hat im Auftrag des Sozialministeriums eine Evaluierung des Nationalen Aktionsplans Behinderung für die Jahre 2012 bis 2020 vorgenommen. Herausragend ist das Ergebnis nicht. In praktisch allen relevanten Sektoren ist weiterer Verbesserungsbedarf gegeben. Es fehlt nach Meinung der Autoren in erster Linie am Geld, aber auch an der Einbeziehung der Länderkompetenzen und an Zusammenarbeit mit dem Parlament.

Fehlende Entwicklungen im Bereich der Gebärdensprache