Beschlüsse zu Bundesheer und Schulen im Nationalrat

Der Nationalrat ist mit einer einhellig unterstützten Änderung der Heeres- und Zivildienerbesoldung am Donnerstag in den zweiten Plenartag dieser Woche gestartet. Ebenfalls beschlossen wurde die Überführung von Schulversuchen ins Regelschulwesen sowie, dass Ausnahmebestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an Bildungseinrichtungen auch am Hochschulsektor auch im kommenden Schuljahr möglich sein werden.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Tanner will die Truppe stärken