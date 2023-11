Besuch des neuen slowakischen Außenministers in Wien

Der neue slowakische Außenminister Juraj Blanár wird am Mittwoch von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien empfangen. Um 13.00 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt. Die Regierung in Bratislava unter Premier Robert Fico, die seit Ende Oktober im Amt ist, hat eine Abkehr von der ukrainefreundlichen Politik ihrer Vorgänger angekündigt. Blanár forderte im Vorfeld seines Wien-Besuchs eine friedliche Lösung des Kriegs in der Ukraine.

BILD: SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Blanár wird von Schallenberg empfangen