Betrugsanklage gegen Ex-ÖVP-Familienministerin Karmasin ist fertig

Die Anklage gegen die frühere ÖVP-Ministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin ist fertig. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft ihr schweren Betrug und Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Absprachen vor. Auch ein Abteilungsleiter des Sportministeriums soll angeklagt werden. Die 40 Seiten umfassende Anklageschrift ist noch nicht rechtskräftig.

40 Seiten dick ist die Anklage, in der die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) der einstigen ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin Betrug vorwirft. Die Anklage wurde am Dienstag beim Wiener Landesgericht für Strafsachen eingebracht. Der Meinungsforscherin wird vorgeworfen, dass sie sich nach ihrer politischen Karriere in den Jahren 2019 bis 2021 durch illegale Preisabsprachen die Aufträge für Studien aus dem Sportministerium verschafft haben soll. Laut der Anklage, die den SN vorliegt, sollen in drei Fällen Studien nach illegalen Preisabsprachen an Karmasins Meinungsforschungsfirma gegangen ...