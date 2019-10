Bezirksgerichte: Länderprotest gegen Schließungspläne

Angedachte Schließungen von Bezirksgerichten haben Entrüstung in den Bundesländern ausgelöst. In einem internen Papier des Justizministeriums wird vorgeschlagen, 23 von derzeit 114 Standorten in ganz Österreich aufzulösen. Justizminister Clemens Jabloner sagte zwar, dies sei Aufgabe einer neuen Regierung, "ganz abwenden" werde man Schließungen aber nicht können.

SN/APA (Archiv/Pfarrhofer)/HERBERT Justitia muss sparen, sagt das interne Papier aus dem Ministerium