Biden eröffnet "Gipfel für Demokratie"

Mit einem zweitägigen Online-Gipfel mit mehr als 100 Regierungen will US-Präsident Joe Biden von Donnerstag an die Demokratie weltweit stärken. Gastgeber Biden will den "Gipfel für Demokratie" um 8.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) eröffnen. Hauptthemen sollen nach Angaben des Weißen Hauses die Verteidigung der Demokratie gegen Autoritarismus, die Bekämpfung der Korruption und die Förderung der Achtung der Menschenrechte sein.

SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM US-Präsident Biden dieser Tage außenpolitisch höchst aktiv