Bierlein will Interviews, aber "keine Inszenierung"

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat am Freitag klargestellt, dass die Mitglieder ihrer Regierung auch Interviews geben dürfen - und zwar nicht nur "Fachjournalisten". "Die in den Medien zitierten Leitlinien - einschließlich des Ausdrucks 'Fachjournalist' - waren missverständlich", räumte Bierlein in einer schriftlichen Stellungnahme ein.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Bundeskanzlerin Bierlein revidierte missverständliche Leitlinien